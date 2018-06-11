Белоруссия назвала сроки введения безвиза с Китаем

Глава управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики МИД Белоруссии Александр Ганевич заявил, что соглашение о взаимном безвизовом режиме для граждан Китая и Белоруссии вступит в силу ориентировочно в октябре-ноябре 2018 года.

«Конкретно, с какого числа начнет действовать безвизовый режим, сказать сложно, поскольку после подписания соглашения будут проходить внутригосударственные процедуры – это ратификация парламентами, потом обмен нотами и, как правило, спустя 30 дней после обменами нотами соглашение вступает в силу. Где-то это будет октябрь-ноябрь», – сказал Ганевич, передает «Интерфакс-Запад».

По его словам, в соответствии с соглашением китайские и белорусские граждане смогут без визы въезжать в эти страны на срок до 90 дней в году. «Но разовое посещение - не более 30 дней», – отметил он.