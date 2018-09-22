В России начали разработку роботов-десантников

Российский холдинг «Технодинамика» занимается разработкой десантных систем для военных робототехнических комплексов, сообщили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе холдинга, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что специалисты предприятия ведут работы в данном направлении, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в состав «Технодинамики» входит один из ведущих российских разработчиков парашютных систем «НПП Парашютостроения». Предприятие, среди прочего, разрабатывает для ВДВ систему Д-14 «Шелест», совместимую с экипировкой «Ратник» и парашютную систему для космического корабля «Федерация».

Напомним, в марте министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал сроки начала производства боевых роботов.