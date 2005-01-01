Трамп изменил решение по секретным документам о «вмешательстве России в американские выборы»

Президент США Дональд Трамп решил отложить публикацию документов ФБР и минюста о «российском вмешательстве» в американские выборы.

«Я встречался с министерством юстиции по поводу рассекречивания неотредактированных документов. Они согласились опубликовать их, заявив, что это может оказать негативное влияние на российское расследование», – написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, не публиковать документы посоветовали и «главные союзники» США.

«В связи с этим я попросил генерального инспектора рассмотреть эти документы в ускоренном порядке», – отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что может рассекретить документы в любой момент, добавив, что скорость их изучения «очень важна» для него и для всех остальных.

Ранее Трамп рассказал, какой ущерб его популярности среди жителей США нанесло расследование якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы.