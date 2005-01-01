Жириновский опроверг слухи о Поклонской

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не приглашал депутата Госдумы Наталью Поклонскую вступить в либерально-демократическую партию.

«[Российский экономист, публицист и политик] Михаил Делягин распускает слухи о том, что я якобы позвал [заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталью] Поклонскую в ЛДПР. Не было такого. Обычно наших бывших депутатов, которых мы выгоняем, потом куда-то пристраивают в другие партии, а мы никого не переманиваем. Нам этого не нужно, у нас своя устоявшаяся команда», – написал Жириновский своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская не вошла в состав комиссии по контролю за доходами депутатов, которую ранее возглавляла.

Позже она прокомментировала лишение статуса главы комиссии Госдумы.