Поклонскую лишили должности в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская лишилась поста руководителя комисии по контролю за сведениями о доходах депутатов.

Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что комиссия, которую возглавляла Поклонская, была упразднена в результате объединения с комиссией по этике. Она отметила, что новая комиссия займется теми вопросами, которые входили в сферу ответственности двух упраздненных комиссий, а также вопросами досрочного прекращения депутатских полномочий.

«Кто будет возглавлять комиссию – не могу сказать о персоналиях. Могу сказать о том, что, так как в соответствии с «пакетным соглашением» обе эти комиссии возглавляют представители «Единой сказала Савастьянова, передает «Интерфакс».

Предложение объединить две комиссии обсуждалось еще с начала года, подчеркнула депутат.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что кандидатура Поклонской, как и кандидатура главы комитета по этике Отари Аршбы, рассматривается на должность председателя новой объединенной комиссии.

Поклонская заявила, что ей «комментировать нечего». «От меня точно ничего не зависит», – сказала Поклонская, передает «Би-би-си».

Во вторник Поклонская заподозрила пятерых депутатов Госдумы в нарушении закона.