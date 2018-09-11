Поклонская заподозрила пятерых депутатов Госдумы в нарушении закона

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах даст поручение по проверке в отношении некоторых депутатов, сообщила председатель комиссии Наталья Поклонская.

«Члены комиссии меня поддержали в том, что необходимо поручить компетентным органам проведение проверок в отношении ряда депутатов, которыми, возможно, нарушен закон о противодействии коррупции. Решение о проведении проверки по возможным нарушениям закона принято в отношении пяти депутатов фракций «Справедливая Россия» и «Единая Россия», – заявила Поклонская.

Она сказала, что соответствующие запросы будут направлены в Генеральную прокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг, пишет РИА «Новости».

Поклонская рассказала, что несколько депутатов могут являться учредителями и входить в органы управления субъектов хозяйствования за рубежом. В частности назывались Франция и Финляндия.