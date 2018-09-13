Поклонская решила следить за собранными материалами после лишения должности

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая лишилась поста руководителя комиссии по контролю за сведениями о доходах депутатов, заявила, что намерена следить за судьбой собранных ею материалов.

В соцсети «ВКонтакте» она заявила, что «реорганизация двух думских комиссий», включая возглавляемую Поклонской, не стала неожиданностью. Свою комиссию при этом она назвала «антикоррупционной».

По ее словам, «публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми».

«Да и излишняя героизация в данном случае получилась бы», – отметила она.

«А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации», – заявила Поклонская, добавив, что «даже вроде как и повода нет о чем-то говорить».

Поклонская выразила надежду, что у «новой большой комиссии» будут «полномочия и инструментарий», которые позволят вести работу как «по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани», так и по поводу «владения многомиллиардными активами за рубежом».

Она пообещала, что постарается «отследить судьбу всех кейсов», которые собрала и рассматривала «на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов».

При этом Поклонская призналась, что ее все же «терзают смутные сомнения».

Она надеется, что материалы будут реализованы добросовестно.

«По крайней мере, я сделала для этого все, что могла», – заявила Поклонская.