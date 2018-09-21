Орешкин прокомментировал возможность рецессии в экономике России в 2019 году

Темпы роста ВВП России в первом квартале 2019 года могут замедлиться ниже 1%, однако нет опасений, что экономика страны войдет в рецессию, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Евразийского женского форума.

Орешкин, комментируя ожидания некоторых аналитиков по итогам слабых данных по ВВП за август, что российская экономика может войти в рецессию в начале 2019 года, заявил, что «опасений таких нет», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «темпы роста ВВП по итогам первого квартала могут опуститься ниже 1%», однако «эффект от перехода от одной ставки НДС к другой ставке НДС и влияние волатильности финансовых рынков на кредитную активность будут краткосрочными и придутся на первый квартал».

Это точка будет «самой слабой».

«Даже в самом негативном сценарии влияние этих факторов будет краткосрочным», – подчеркнул министр.

Ожидается, что до конца 2018 года темпы роста ВВП будут около 2% в месяц.

Орешкин отметил, что на снижение темпов роста ВВП в августе оказало влияние сельское хозяйство, однако это «разовый эффект», которого не будет уже в ближайшие месяцы. Министр полагает, что ситуация выровняется в сентябре.

Ранее Орешкин связал рост ВВП с женщинами.

До этого, в четверг, в Минэкономразвития объяснили причину замедления роста ВВП в августе до 1% с 1,8% в июле.