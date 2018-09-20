В Минэкономразвития назвали причину замедления роста ВВП

Министерство экономического развития объяснило замедление темпов роста ВВП в августе – они снизились до 1% с 1,8% в июле.

Рост ВВП за январь-август оценивается в 1,6%. Основной причиной замедления в министерстве назвали слабый урожай – по сравнению с 2017 годом сократились посевные площади, снизилась урожайность, передает «Экономика сегодня».

В целом годовая динамика сельского хозяйства ухудшилась на 10,8%. Снизился сбор зерновых, зернобобовых и сахарной свеклы. В августе эти показали не были компенсированы ростом выпуска животноводческой продукции.

Сократились также годовые темпы грузооборота транспорта (2,5% после июльских 4,1%) и промышленного производства (2,7% после июльских 3,9%).

В области строительства, как и ранее, сохраняется стагнация. Однако наблюдается увеличение темпов роста оборота розничной торговли.

Напомним, в июле Россия поднялась в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год и заняла 11-е место.