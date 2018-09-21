Орешкин связал рост ВВП с женщинами

Увеличение экономической активности женщин в России могло бы привести к росту ВВП, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Выступая на Втором Евразийском женском форуме, Орешкин отметил, что экономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – всего 56,6%, что является неплохим показателем, по сравнению с другими странами, передает ТАСС.

Но, к примеру, в Норвегии экономически активны около 61% женщин.

«Что это значит с точки зрения экономики и экономической динамики? Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 4% выше – мы бы уже выполнили один из элементов указа президента: были бы выше Германии с точки зрения размера экономики», – сказал он.

Если б экономическая активность женщин сравнилась с мужской, то, по оценкам Орешкина, российский ВВП вырос на 13 – 14%. «То есть экономика была бы существенно сильнее», – пояснил он.

Однако, по словам министра, целью должно быть не повышение занятости женщин, а «создание возможностей для того, кто хочет найти себя в трудовой деятельности».

Орешкин сообщил, что Минэкономразвития разрабатывает механизмы вовлечения женщин в экономику.

В четверг президент Владимир Путин, выступая на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, высказывался о необходимости решения проблем гендерного неравенства, избавления от стереотипов и карьерных ограничений для женщин.

В кулуарах форума глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что женщины более последовательны, чем мужчины, из-за особенностей мышления.