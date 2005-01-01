Министр Скворцова рассказала о преимуществах женщин

Женщины более последовательны, чем мужчины, из-за особенностей мышления, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в кулуарах второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Скворцова заявила в ответ на вопрос о гендерной разнице в мышлении, что «у женщин в отличие от мужчин есть параллельное мышление, они последовательны». Однако «есть мужчины, напоминающие женщин, как и женщины, напоминающие мужчин», передает РИА «Новости».

Она добавила, что женщины выполняют и роль профессионала, и мамы, и жены, просто являются людьми с разнообразными интересами.

На вопрос о том, сложно ли быть женщиной в политике, глава Минздрава ответила: «Я никогда не была мужчиной, мне не с чем сравнивать».



Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что российские женщины – самые красивые и выдающиеся, в отличие от изнеженных и безответственных мужчин.