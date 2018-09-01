Познер назвал россиянок самыми красивыми и выдающимися

По мнению российского телеведущего Владимира Познера, россиянки – самые красивые и выдающиеся, в отличие от изнеженных и безответственных мужчин.

Отвечая на вопрос подписчика о том, каково его мнение о России, которую называют страной сильных женщин и слабых мужчин, Познер высоко оценил россиянок и остался не лучшего мнения о российских мужчинах.

«Я считаю, что русские женщины абсолютно выдающиеся и, конечно, самые красивые. В отличие от русских мужчин, которые изнежены, которые пьют, безответственны – конечно, не все. И я думаю, по крайней мере сильно надеюсь, что сегодня у молодых это не так. Но у людей моего поколения - это безусловно так. И вообще женщина пашет: она и работает, и воспитывает ребенка, и ухаживает за этим бездарным человеком, и кормит его, и отмывает, когда он приходит домой пьяный», – написал он на своей сайте «Познер. Онлайн».

Он отметил, что россиянки последнее время чаще стали выходить замуж за иностранцев, потому что «им чуется, что все-таки они другие».

«Я могу привести пример: я ездил в Японию, и там у меня была японская переводчица – совершенно прелестная женщина. Она три года училась в Соединенных Штатах и поэтому хорошо говорила по-английски. Она мне сказала: «Я никогда не выйду замуж за японца. Вы не представляете, как они к нам относятся». Понимаете? А причины – наверное, они многосложные», – добавил телеведущий.

Он подчеркнул, что «Домострой» (сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, написанный в XVI веке, прим ВЗГЛЯД) показывает, по мнению Познера, «абсолютно зверское отношение к женщине, которую надо бить, которая беспрекословно должна подчиняться мужу».

По словам Познера, это чувство превосходства мужчины над женщиной – очевидно, имеет религиозные корни.

Ранее Познер рассказал о разрозненности США.