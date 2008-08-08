Познер рассказал о разрозненности США

Причин разъединенности США много: разрыв между богатыми и бедными, потеря лидерства в мире, избрание Трампа президентом, считает телеведущий Владимир Познер.

«Главное, что объединяет людей, это доверие друг к другу и к власти, реальное равенство (отсутствие бедных и очень небольшое число богатых). Все-таки главная ценность, как мне кажется, это свобода в сочетании с убежденностью, что она, эта свобода, обязательно сопряжена с ответственностью, которую можно выразить знаменитыми словами трех мушкетеров: один за всех, все за одного», – заявил журналист Владимир Познер, отвечая на вопрос подписчика на сайте «Познер. Онлайн».

Журналист отметил, что на сегодняшний день Америка считается одной из самых разъединенных стран мира.

«Тому много причин, в частности, все растущий разрыв между богатыми и остальными, избрание президентом Дональда Трампа, некоторые потери лидерства («китайская угроза») и так далее», – отметил телеведущий, напомнив, что в странах Скандинавии и Японии люди значительно более объединены по сравнению в США.

Ранее Познер опроверг «культ толерантности» в США.