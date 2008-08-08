Познер опроверг «культ толерантности» в США

По словам журналиста Владимира Познера, в США нет «культа толерантности». Телеведущий считает, что по сравнению с другими странами Америка нетолерантна.

На вопрос одного из подписчиков о парадоксе американской культуры, в которой культ толерантности «взращивает настоящий демокранацизм», и толерантность есть ко всему, кроме нетолерантности, журналист Владимир Познер заявил, что такого культа нет.

«Нет никакого «культа толерантности» в Америке, более того, она довольно нетолерантная страна в сравнении, скажем, со странами Скандинавии», – написал Познер на своем сайте «Познер. Онлайн».

Подписчик Познера приводит в пример кинорежиссера Джеймса Ганна, которого уволили из компании Disney за «нетерпимый» юмор.

Однако Познер подчеркнул, что Ганна уволили за шутки по поводу педофилии и за некоторые другие высказывания этого толка.

«Могу сказать вам, что эта компания крайне консервативна, например, гидам, работающим в развлекательных парках Disney, запрещено носить усы или бороду, а женщинам – брюки. Это такая компания, это всем известно, и если человек идет работать туда, то он должен быть готов к тому, чтобы выполнять их принципы. Но это одна такая компания, а вовсе не вся Америка», – подчеркнул Познер.

Ранее Познер заявил, что язык определяет национальность как ничто иное.