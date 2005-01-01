Путин высказался о проблеме гендерного неравенства

Президент Владимир Путин, выступая на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, высказался о необходимости решения проблем гендерного неравенства, избавления от стереотипов и карьерных ограничений для женщин.

В ходе выступления Путин рассказал о своих впечатлениях с еще прошлогодней встречи в канун 8 Марта с женщинами-предпринимателями. «Меня это так порадовало вообще. Вы знаете, столько идей у них, это настоящая история успеха: реально с нуля некоторые начинали свое дело, создали его и успешно развивают», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что такие женщины являются очень хорошим примером для подражания для мужчин. «Любо-дорого посмотреть», – восхитился президент.

Путин напомнил о решениях, призванных поддержать женщин на рынке труда. По его словам, эта задача является чрезвычайно важной. Он отметил, что новые возможности для женщин открываются благодаря развитию технологий, что позволяет сократить время на ведение домашнего хозяйства, дистанционно получать образование, заниматься бизнесом, объединять единомышленников и вместе реализовать научные, деловые, добровольческие проекты. Президент добавил, что в России уже созданы необходимые правовые механизмы для частичной и удаленной занятости.

В то же время, продолжил глава государства, у технологического развития есть и другие последствия – сменяется технологический уклад, в результате чего исчезают целые профессии, с рынка труда вытесняются малоквалифицированные профессии.

«Вот почему так важно помочь женщинам пройти переподготовку или приобрести новую специальность, новую профессию, в том числе в сфере цифровой экономики, овладеть навыками предпринимательства», – подчеркнул Путин.

Президент также выразил готовность создавать в России лучшие возможности для самореализации женщин. Для этого, по словам главы государства, власти будут делиться своими решениями и использовать эффективный опыт других стран. Стратегия действий российских властей в интересах женщин является комплексной и многоплановой, она включает и содействие малому бизнесу и индивидуальному предпринимательству, и поддержку добровольчества и НКО, и развитие образования и здравоохранения, а также формирование условий для успеха всех активных и целеустремленных людей, сказал Путин.

Он напомнил слова Индиры Ганди, сказавшей, что «наши сегодняшние действия формируют завтрашний день».

«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание», – добавил он. Глава государства добавил, что в нашей стране к женщинам относятся по-особенному. «Отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого, сказал – особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее», – сказал Путин.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19–21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия – «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Для участия в форуме зарегистрировались представители из 117 стран, около 2 тыс. делегатов.

В кулуарах форума глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что женщины более последовательны, чем мужчины, из-за особенностей мышления.

Телеведущий Владимир Познер ранее заявлял, что российские женщины – самые красивые и выдающиеся, в отличие от изнеженных и безответственных мужчин.