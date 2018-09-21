Курс доллара вырос до 66,42 рубля

На открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 66,42 рубля.

Курс евро поднялся на 27 копеек – до 78,31 рубля, передает ТАСС.