«Каменные» евроскептики собрались выступить против плана Мэй по Brexit

Против плана главы британского правительства Терезы Мэй по Brexit выступают около 40 «стойких как камень» евроскептиков из Консервативной партии, сообщил бывший министр Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис.

Евроскептики из «Европейской исследовательской группы» (ERG) собираются выступить против плана Мэй сперва на конференции партии, а затем и в парламенте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Huffington Post.

Сообщалось о разделении среди евроскептиков, но Дэвис сказал, что данный «избирательный блок невозможно игнорировать». По его словам, «каменное» ядро ERG является «более многочисленным, причем сам Дэвис в ERG не входит.

Дэвис осудил Мэй за то, что она рассматривает только два сценария Brexit – свой и «без сделки» с ЕС. Сам бывший министр поддерживает соглашение о свободной торговле с Евросоюзом – такое есть у ЕС с Канадой.

Напомним, несогласие с политикой Мэй в вопросе Brexit привело к отставкам Дэвиса и главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.