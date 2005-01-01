Путин обсудил с Совбезом безопасность военных в Сирии после катастрофы Ил-20

Глава российского государства Владимир Путин и постоянные члены Совбеза обсудили повышение уровня безопасности российских военных в Сирии после катастрофы Ил-20, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с состоявшимися выборами, передает РИА «Новости».

Также Путин и Совбез обсудили отношения России с Белоруссией в связи с запланированной встречей лидеров двух государств. Встреча пройдет в пятницу в Сочи.

Еще одной темой совещания стало социально-экономическое развитие России.

В совещании участвовали глава правительства России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Кроме того, в совещании приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители МВД, ФСБ и СВР Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии погибли 15 (по другим данным – 14) российских военных. В четверг главком ВВС Израиля прибыл в Москву.