Нетаньяху объяснил, зачем направил главкома ВВС Израиля в Москву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что направил командующего военно-воздушными силами страны генерал-майора Амикама Норкина в Москву после инцидента с Ил-20 ради сохранения сотрудничества с Россией и защиты израильтян.

В заявлении Нетаньяху говорится, что он преследовал «двойную цель». «Продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами», – передает РИА «Новости» текст заявления израильского премьера.

Ранее в четверг Норкин прибыл в Москву.

В результате провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных. Москва заявляла, что израильские летчики при инциденте с российским самолетом Ил-20 в Сирии действовали по меньшей мере непрофессионально.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как крушение Ил-20 отразится на отношениях России и Израиля.