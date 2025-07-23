Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?10 комментариев
Володин доложил Путину о результатах весенней сессии Госдумы
Президент России Владимир Путин в среду встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщил Кремль.
В ходе беседы Володин проинформировал главу государства об итогах весенней сессии нижней палаты парламента и подчеркнул, что на рассмотрении депутатов находится 1125 законопроектов, сообщает Telegram-канал Кремля.
«Это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. Уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством», – отметил Володин.
Путин поблагодарил депутатов за работу.
Ранее Володин сообщил, что Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 100%.
В среду Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.