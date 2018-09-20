В СПЧ поддержали позицию ЦИК по отмене итогов выборов в Приморье

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За что туристы все больше хвалят Крым

Крым завлекает природой, чистыми пляжами, мягким климатом и экскурсиямиФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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«Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

Евгений Деданин и налетчикиФото: sledcom.ru
Нападение на дом жителя Бугульмы Евгения Деданина вошло в историю российского права. Хозяин смертельно ранил обоих налетчиков, и прокуратура, поперек обыкновения, сочла его действия правомерными. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Бугульме и выяснил подробности резонансного дела. Оно может стать поворотной точкой для всех, кому доведется защищать себя и своих близких. Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
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Бабченко поставит новые рекорды

Андрей Бабицкий, журналист
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          В СПЧ поддержали позицию ЦИК по отмене итогов выборов в Приморье

          20 сентября 2018, 11:06

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Отмена итогов выборов губернатора в Приморье позволит обеспечить доверие к избирательной системе и чистоте процедур, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

          Брод заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла данное решение «для обеспечения доверия к выборам, для обеспечения чистоты процедур», передает РАПСИ.

          «Я думаю, что иногда бывает необходимым начать развитие ситуации с чистого листа, но в этот раз – при большем общественном контроле и при более тщательной готовности избирательной системы Приморского края», – добавил правозащитник.

          Брод, присутствовавший на заседании рабочей группы в ЦИК, отметил твердый настрой ведомства на то, чтобы разобраться во всех нарушениях.

          Он также указал на наличие серьезных вопросов к работе правоохранителей в Приморском крае, которые, по его мнению, саботировали второй тур выборов и абсолютно не откликались на призывы прореагировать на те или иные нарушения.

          Далекой от идеала Брод назвал и работу общественных наблюдателей. Так, в краевой Общественной палате были подготовлены больше 1 тыс. наблюдателей, однако позже выяснилось, что они присутствовали не на всех участках и в ряде случаев уходили после закрытия.

          Как пояснил член СПЧ, общественные наблюдатели должны присутствовать при подсчете бюллетеней и составлении итогового протокола для гарантии того, что будут зафиксированы такие нарушения, как, например, вбросы и переписывание протоколов.

          Кроме того, подчеркивает правозащитник, присутствие наблюдателей только от одной партии не дает гарантий прозрачности: «Были участки, на которых присутствовали только наблюдатели от КПРФ, и не факт, что эти наблюдатели не играли исключительно на свой штаб, на своего кандидата».

          Исходя из этого, Брод заявил о важности максимального присутствия на избирательных участках наблюдателей от всех партий, кандидатов, общественников, а также представителей СМИ.

          Он подчеркнул, что видеонаблюдение на участках должно быть повсеместным, кроме таких специфических случаев, как, например, голосование на рыболовецких судах.

          Брод отметил, что Приморье должно быть «под мощнейшим увеличительным стеклом», чтобы ситуация не повторилась: «Такой хаос в период избирательной кампании продолжаться не может – это подрывает доверие людей к выборам. Поэтом я считаю, что в данном случае надо выборы провести повторно, тем более что в России был опыт отмены результатов выборов на региональном и муниципальном уровнях».

          Напомним, в среду ЦИК порекомендовал избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требования ведомства.

          Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил, что примет в них участие. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что компартия примет участие в новом голосовании.

          До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов впереди оказался Тарасенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

          Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

          Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в Приморье отменили результаты голосования.


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