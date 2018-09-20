В СПЧ поддержали позицию ЦИК по отмене итогов выборов в Приморье

Отмена итогов выборов губернатора в Приморье позволит обеспечить доверие к избирательной системе и чистоте процедур, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Брод заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла данное решение «для обеспечения доверия к выборам, для обеспечения чистоты процедур», передает РАПСИ.

«Я думаю, что иногда бывает необходимым начать развитие ситуации с чистого листа, но в этот раз – при большем общественном контроле и при более тщательной готовности избирательной системы Приморского края», – добавил правозащитник.

Брод, присутствовавший на заседании рабочей группы в ЦИК, отметил твердый настрой ведомства на то, чтобы разобраться во всех нарушениях.

Он также указал на наличие серьезных вопросов к работе правоохранителей в Приморском крае, которые, по его мнению, саботировали второй тур выборов и абсолютно не откликались на призывы прореагировать на те или иные нарушения.

Далекой от идеала Брод назвал и работу общественных наблюдателей. Так, в краевой Общественной палате были подготовлены больше 1 тыс. наблюдателей, однако позже выяснилось, что они присутствовали не на всех участках и в ряде случаев уходили после закрытия.

Как пояснил член СПЧ, общественные наблюдатели должны присутствовать при подсчете бюллетеней и составлении итогового протокола для гарантии того, что будут зафиксированы такие нарушения, как, например, вбросы и переписывание протоколов.

Кроме того, подчеркивает правозащитник, присутствие наблюдателей только от одной партии не дает гарантий прозрачности: «Были участки, на которых присутствовали только наблюдатели от КПРФ, и не факт, что эти наблюдатели не играли исключительно на свой штаб, на своего кандидата».

Исходя из этого, Брод заявил о важности максимального присутствия на избирательных участках наблюдателей от всех партий, кандидатов, общественников, а также представителей СМИ.

Он подчеркнул, что видеонаблюдение на участках должно быть повсеместным, кроме таких специфических случаев, как, например, голосование на рыболовецких судах.

Брод отметил, что Приморье должно быть «под мощнейшим увеличительным стеклом», чтобы ситуация не повторилась: «Такой хаос в период избирательной кампании продолжаться не может – это подрывает доверие людей к выборам. Поэтом я считаю, что в данном случае надо выборы провести повторно, тем более что в России был опыт отмены результатов выборов на региональном и муниципальном уровнях».

Напомним, в среду ЦИК порекомендовал избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требования ведомства.

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил, что примет в них участие. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что компартия примет участие в новом голосовании.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов впереди оказался Тарасенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в Приморье отменили результаты голосования.