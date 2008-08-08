Митинги коммунистов против повышения пенсионного возраста назвали позором

«Я посмотрел на Дальний Восток, где собралось несколько сотен человек, на Москву, где, я слышал, шесть тысяч пришли. Даже если цифры чуть выше, это все равно позор», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя митинги коммунистов 2 сентября против изменений пенсионного законодательства.

«На города-миллионники приходится по 500 человек, на двухмиллионники, типа Новосибирска и Екатеринбурга, в районе тысячи. То есть это, по сути дела, просто коммунистический актив – те, кого они заставили выйти по своим первичкам. Если вы приедете, условно, в Омскую область, то найдете там как раз 500 или тысячу коммунистов, которые у них есть, что называется, на контакте – сетку их представляют, газеты носят, выступают на каких-то собраниях периодически», – высказался политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев по поводу количества участников в митингах против повышения пенсионного возраста.

То есть народ на митинги не пришел просто, объяснил эксперт. «Это позор большой. Коммунистам, мне кажется, просто больше уже не надо устраивать никаких акций. Про них думали, что они реально могут поднять народ, вывести на акции, но сейчас мы видим, что они вообще ни на что абсолютно неспособны», – добавил он.

«Просто для примера: вчера на Тони Роббинса, коуча какого-то заезжего, пришли 26 тыс. человек, да еще и по 35 тысяч своих денег отдали. Сегодня на похороны Захарченко пришли 150 тыс. человек; в свое время на похороны Немцова 30 тыс. со всей Москвы собирались. На митинг по реновации 25 тыс. человек приходило, – рассказал Матвейчев. – Это какие-то цифры, более-менее, которые действительно показывают отношение людей».

После обращения к нации, которое сделал президент, народ у нас ни на какие митинги не собирается идти, объяснил эксперт. «Президент обратился к людям с цифрами, с фактами. Проблема коммунистов в том, что они считают наших людей глупее, чем они есть. Они их просто не уважают, обращаются с популистскими лозунгами, которые просто людей оскорбляют», – подчеркнул он.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

А в воскресенье коммунисты провели в ряде городов митинги против повышения пенсионного возраста. Во Владивостоке на них пришли 250 человек из тысячи заявленных, в Москве – шесть тысяч из 15 анонсированных, в Петропавловске-Камчатском вышли 30 человек, в Омске – 800, в Магадане – 50, в Биробиджане – 150, в Барнауле – 700, в Абакане – 300, в Кирове – 30.

Во Владивостоке состоялась акция протеста коммунистов против изменений в пенсионном законодательстве. 250 человек при заявленных 2000 pic.twitter.com/k9lgXQIMuk — Актуальная Политика (@Current_policy) 2 сентября 2018 г.