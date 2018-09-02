В МВД оценили численность московского митинга КПРФ в 6 тыс. человек

Участие в акции КПРФ против изменений пенсионного законодательства, которая проходит на проспекте Академика Сахарова в Москве, приняли участие порядка 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. При этом КПРФ подавала заявку на 15 тыс. участников митинга.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили «Интерфаксу», что публичное мероприятие на проспекте Академика Сахарова согласовано с московскими властями. Там отметили, что сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Участники митинга пришли с красными флагами и плакатами с лозунгами: «Возрождение социализма – спасение России», «Вся власть – рабочим», «Долой власть капитала, терроризирующую народ», «Долой министров-капиталистов», «55 лет и ни минутой больше!».

Собравшиеся также скандировали: «Долой, долой буржуазный строй».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с речью, раскритиковав предложенный вариант изменений в пенсионное законодательство.

На настоящий момент мероприятие завершилось. Участники акции покидают проспект Сахарова и направляются в сторону ближайших станций метро.

Параллельно с митингом КПРФ на Суворовской площади в Москве прошла акция, организованная «Справедливой Россией». Кандидат в мэры Москвы от этой партии Илья Свиридов раскритиковал «союзников» из КПРФ за решение проводить в этот день отдельный митинг против пенсионной реформы. По его словам, в июле КПРФ и «Справедливая Россия» договаривались о совместной акции протеста.

Вместе с тем, как и на митинг КПРФ, на акцию «Справедливой России» вышло существенно меньшее число участников, чем рассчитывали организаторы. По данным столичного главка МВД, при ожидаемом участии 2 тыс. человек на митинг вышли 1,5 тыс. человек.

На митинг, организованный коммунистами в Липецке вышли около 500 человек. В Астрахани КПРФ вывела на акцию 400 человек, в Курске - 100, в Севастополе - 100, в Калуге – 90, в Кургане - 35, в Кирове - 30.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.