В Москве на митинге против пенсионных изменений раскритиковали КПРФ за попытку разделить протест

Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, выступая на митинге противников изменения пенсионного законодательства на Суворовской площади в Москве, раскритиковал «союзников» из КПРФ за решение проводить в этот день отдельный митинг против пенсионной реформы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

По словам Свиридова, 29 июля была заключена договоренность о проведении совместной акции протеста 2 сентября в Москве. «К сожалению, после этого наши соратники из КПРФ решили проводить отельный митинг», – сказал Свиридов.

Он обратился к коммунистам с призывом не разделять протест. «Я обращаюсь к своим соратникам из компартии: давайте отбросим все предвыборные и политические амбиции. Хватит сидеть по партийным квартирам. Надо объединяться».

Митинг против пенсионных изменений на Суворовской площади Москвы проводит «Справедливая Россия». В заявке партии было указано 2 тыс. участников акции. В столичном главке МВД сообщили «Интерфаксу», что на митинг вышло 1,5 тыс. человек.

КПРФ организовала альтернативный митинг по этой же повестке. Он проходит в воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Между тем митинги коммунистов против пенсионных изменений, организованные на Дальнем Востоке, оказались малочисленными. Так, во Владивостоке число участников оказалось в четыре раза меньше заявленного. В Омске, где отделение КПРФ считается весьма сильным, коммунистам не удалось собрать больше 800 человек.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.