Пугачева прокомментировала смерть Кобзона

Певица Алла Пугачева спустя три дня прокомментировала смерть народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, с которым у нее в свое время произошел конфликт.

«В моем сердце ты останешься таким. Прощай», – написала она в своем Instagram, опубликовав фотографию Кобзона в молодости.

Пугачева не отреагировала на смерть Кобзона сразу после смерти, в отличие от многих коллег по сцене. От своего и ее имени соболезнования выразил муж певицы Максим Галкин. Однако, как сообщают СМИ, в субботу Пугачева вернулась с отдыха из Юрмалы, чтобы посетить траурную церемонию.

Ранее Кобзон помог пробиться Пугачевой на сцену, однако затем в их отношениях наступил разлад – певица делала едкие замечания по поводу ухода певца в политику, а Кобзон в мемуарах назвал ее за это «дурой».

Помирились звезды только на 75-летие Кобзона.

В воскресенье проходит церемония прощания с Кобзоном. Он умер в возрасте 80 лет в четверг.