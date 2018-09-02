На прощание с Кобзоном с самого утра пришли десятки людей

В Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского начинается прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, который умер в четверг на 81 году жизни, у дверей зала уже собралась очередь из нескольких десятков людей, которые продолжают прибывать.

Гроб установлен на сцене, вокруг установлены венки от друзей и коллег. На проекции сменяются фотопортреты Кобзона, приглушенно звучит его голос, передает ТАСС.

Среди первых пришедших на прощание оказались первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова и доктор Леонид Рошаль, передает РИА «Новости».

Кобзона похоронят на Востряковском кладбище. В Кремле не исключили, что на церемонию приедет президент России Владимир Путин.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался накануне на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.