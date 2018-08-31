Песков не исключил приезд Путина на похороны Кобзона

Президент Владимир Путин может приехать на похороны народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не могу этого исключать, но мне точно неизвестно пока о решении президента», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента приехать на похороны Кобзона 2 сентября, передает РИА «Новости».

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался накануне на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.