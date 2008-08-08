Порошенко в Вашингтоне призвал усилить давление на Россию

В Вашингтоне прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Как заявил Порошенко в Twitter, обсуждалась «ситуация с безопасностью» в Донбассе, «усиление обороноспособности украинской армии», также были «скоординированы дальнейшие шаги по деоккупации».

Порошенко призвал усилить давление на Москву, чтобы Россия отпустила «украинских заложников».

Порошенко с 31 августа по 1 сентября находится в США для участия в прощании с сенатором Джоном Маккейном, передает РИА «Новости».