Родченков попросил не восстанавливать РУСАДА

Информатор ВАДА Григорий Родченков обратился к организации с призывом не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«На протяжении многих лет РУСАДА подрывало идею чистого спорта. Восстановление РУСАДА станет настоящей катастрофой для всего чистого спорта», – передает словам Родченкова РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

Кроме того, он выразил сожаление о том, что МОК восстановил Олимпийский комитет России через три дня после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане.

На прошлой неделе гражданка Канады Ребекка Скотт покинула комитет ВАДА по соответствию в знак протеста против рекомендациивосстановить РУСАДА в правах.

До этого Всемирное антидопинговое агентство объяснило свое решение тем, что не желает допускать потери прогресса, которого российской стороне удалось добиться «под наблюдением ВАДА».

В мае Григорий Родченков выступил с «разоблачениями» российского футбола.

В январе Родченков, находящийся под действием американской программы по защите свидетелей, назвал себя «продажной душой» и пообещал уничтожить спорт России.