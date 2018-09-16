Канадский член WADA ушла в отставку из-за возможного восстановления РУСАДА

Гражданка Канады Ребекка Скотт покинула комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию после того, как он рекомендовал восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

Скотт выступила против восстановления РУСАДА и в знак протеста ушла в отставку, передает RT со ссылкой на Би-би-си.