WADA пояснило позицию по восстановлению РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пояснило свою позицию по вопросу восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

WADA прокомментировало «просочившуюся» в СМИ переписку с российским Министерством спорта. Всемирное антидопинговое агентство заявило, что «ничего нового» в переписке нет, а опубликованные предложения «основаны на прагматизме и являются тонкими интерпретациями дорожной карты».

WADA заявило, что желает «довести до конца» дело с РУСАДА и не допустить потери прогресса, которого российской стороне удалось добиться «под наблюдением WADA», передает РИА «Новости».

Для достижения успешного результата подвижки нужны «с обеих сторон», сказано в пресс-релизе. WADA подчеркивает, что РУСАДА опять объявят «несоответствующим кодексу», если «условие о получении копии базы данных московской лаборатории и исходных данных через независимого эксперта в строго установленные исполнительным комитетом сроки не будет выполнено».

Кроме того, агентство обнародовало переписку своего главы Крэйга Риди, гендиректора WADA Оливье Ниггли, а также министра спорта России Павла Колобкова.