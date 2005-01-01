Опубликовано письмо Колобкова на имя руководителя ВАДА

Немецкий «разоблачитель допинга» Хайо Зеппельт опубликовал написанное министром спорта России Павлом Колобковым письмо на имя главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйгу Риди о процессе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В письме, опубликованном Зеппельтом в Twitter, Колобков благодарит Риди за «признание значительных достижений в деле восстановления РУСАДА» и говорит, что готов принять два оставшихся условия, выдвинутых в письме от 22 июня 2018 года.

«Российская Федерация полностью принимает решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, которое было основано на выводах доклада Шмида», – говорится в письме.

Также Колобков отмечает, что после восстановления РУСАДА и согласия СК России он предоставит доступ «к подлинной копии данных LIMS и необработанных аналитических данных». При этом данные будут предоставлены независимому эксперту, назначенному по согласованию с ВАДА и СК.

В случае выявления потенциально неблагоприятных результатов, говорится в письме, будет обеспечено независимое повторное тестирование.

Колобков также выразил надежду, что ВАДА учтет, что Россия приняла предложение, изложенное в письме от 22 июня.

Ранее в субботу Хайо Зеппельт упрекнул ВАДА в том, что организация не показала письмо от российских властей, которое заставило комитет по соответствию рекомендовать восстановить РУСАДА в правах, хотя ранее он выступил против этого.