Опубликовано письмо Колобкова на имя руководителя ВАДА

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15 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Неожиданное решение ЦБ изменит модель поведения россиян

Решение регулятора приведет к росту ставок по кредитам и вкладамФото: Сергей Коньков/ТАСС
Решение Центрального банка поднять ключевую ставку впервые за четыре года для многих стало неожиданностью. Смены монетарной политики ждали, но после объявления санкций США против российского госдолга и банков. Однако несколько принятых регулятором решений сразу помогли рублю укрепиться. Что ждать дальше? Подробности...
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Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на богослужении в Храме Христа Спасителя в МосквеФото: Maxim Chernavsky/AP/ТАСС
Москва ответила на попытки оторвать на церковном уровне Украину от России. Русская православная церковь приостанавливает поминовение константинопольского патриарха при богослужениях, то есть делает ответный шаг на вторжение на свою каноническую территорию. Что означает происходящее с точки зрения судьбы Русского мира в целом? Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

Началась типично ближневосточная игра, в которой турки передергивают картыФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
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    Откуда на Западе паранойя по поводу «ГРУ»?

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 23 комментария

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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          Опубликовано письмо Колобкова на имя руководителя ВАДА

             15 сентября 2018, 18:33
          Фото: Maxim Shemetov/Reuters
          Текст: Анна Инсарова

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          Немецкий «разоблачитель допинга» Хайо Зеппельт опубликовал написанное министром спорта России Павлом Колобковым письмо на имя главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйгу Риди о процессе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

          В письме, опубликованном Зеппельтом в Twitter, Колобков благодарит Риди за «признание значительных достижений в деле восстановления РУСАДА» и говорит, что готов принять два оставшихся условия, выдвинутых в письме от 22 июня 2018 года.

          «Российская Федерация полностью принимает решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, которое было основано на выводах доклада Шмида», – говорится в письме.

          Также Колобков отмечает, что после восстановления РУСАДА и согласия СК России он предоставит доступ «к подлинной копии данных LIMS и необработанных аналитических данных». При этом данные будут предоставлены независимому эксперту, назначенному по согласованию с ВАДА и СК.

          В случае выявления потенциально неблагоприятных результатов, говорится в письме, будет обеспечено независимое повторное тестирование.

          Колобков также выразил надежду, что ВАДА учтет, что Россия приняла предложение, изложенное в письме от 22 июня.

          Ранее в субботу Хайо Зеппельт упрекнул ВАДА в том, что организация не показала письмо от российских властей, которое заставило комитет по соответствию рекомендовать восстановить РУСАДА в правах, хотя ранее он выступил против этого.


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