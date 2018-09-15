США раскритиковали рекомендацию восстановить РУСАДА

Рекомендация комитета по соответствию ВАДА о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) «дурно пахнет», заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.

По мнению Тайгарта, ВАДА следует «прекратить заниматься фокусами», организация должна выдать новые рекомендации и выпустить всю полученную от России информацию в доказательство соответствия РУСАДА кодексу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Если это так, все отлично, мы получим доступ ко всем данным и пробам московской лаборатории, в сотнях дел может быть восстановлена справедливость», – сказал он.

Немецкий журналист, автор фильма о допинге Хайо Зеппельт также заметил, что ВАДА не показало письмо от российских властей, изменившее их мнение. «Что им скрывать?» – задумался он.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что для Тайгарта и Зеппельта сам факт восстановления РУСАДА является ударом.

«Тайгарт – известный русофоб, личность, ничем себя не прославившая кроме рьяной антироссийской позиции. Ему все равно, что говорить, но во всем, что касается России, как говорится, «Баба Яга против». Он никому не интересен, так как всю свою рекламную кампанию он построил на русофобии», – сказал он.

Также он добавил, что Тайгарту следовало бы обратить внимание на происходящее в американском спорте, но «как только там он начнет открывать свой рот, ему сразу же мощные финансовые структуры будут бить по губам и рукам», так как в США «все построено на спортивной фармакологии, пограничной с препаратами, входящими в список запрещенных».

Зеппельт, по мнению Свищева, спекулирует на российской теме, чтобы заработать. «Он бизнесмен, кто ему платит, тому он оды и поет. В данный момент возможное восстановление в правах РУСАДА – это удар по ним всем, ведь кричать будет не о чем. Для них это катастрофа, а для нас – закономерность», – сказал он.

В пятницу комитет ВАДА по соответствию дал рекомендацию исполкому восстановить РУСАДА в правах, хотя до этого выступил против восстановления.

В августе USADA призывало ВАДА не восстанавливать Россию в правах, пока не будут выполнены все выставленные ей условия.