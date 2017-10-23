США призвали ВАДА не восстанавливать Россию в правах

Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало Всемирное антидопинговое агентство (WADA, ВАДА) не восстанавливать Россию в правах, пока не будут выполнены все выставленные ей условия, заявил директор USADA Трэвис Тайгерт.

Тайгерт обвинил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в прекращении войны с допингом, отмечают «Известия».

По словам главы USADA, между ВАДА и Россией на данный момент наблюдается некоторое затишье. Тайгерт заявил, что если РУСАДА (российское антидопинговое агентство), несмотря на два невыполненных пункта условий, сможет вернуться, это нанесет удар по доверию к ВАДА.

Одной из точек преткновения является требование признать так называемый доклад Макларена .

Ранее в опубликованном отчете комиссии Ричарда Макларена говорилось, что Московская антидопинговая лаборатория якобы защищала российских атлетов, принимавших допинг во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Напомним, в октябре 2017 года министр спорта Павел Колобков ответил ВАДА и МОК на утверждения о существовании «допинговой госпрограммы». В Госдуме назвали отчет ВАДА неподтвержденными домыслами.