Россия впервые перебросила комплексы «Искандер-М» в Киргизию

Российские военные впервые перебросили оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» в Киргизию, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В Минобороны уточнили, что переброшенные с Урала ОТРК примут участие в международных антитеррористических учениях стран СНГ «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018», которые пройдут с 24 по 26 сентября, передает ТАСС.

С российской стороны в учениях планируется задействовать около 1 тыс. военных.

Согласно плану учений, уральские ракетчики выполнят боевой пуск по лагерю условных террористов на горном полигоне Эдельвейс.

Напомним, модернизированные ракетные комплексы «Искандер» принимали участие в учениях «Восток-2018». В августе стало известно о решении Минобороны модернизировать все стоящие на вооружении «Искандеры».