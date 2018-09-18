Трамп пообещал оперативно принять решение о военном присутствии США в Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал «достаточно быстро» принять решение о военном присутствии Соединенных Штатов в Сирии, увязав этот вопрос с разгромом запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

По словам Трампа, Соединенные Штаты проделали прекрасную работу в Сирии, ликвидируя ИГ* на очень большой территории на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Эти люди больше не приедут сюда [в США], потому что их больше нет», – заявил Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

«Мы близки к тому, чтобы завершить эту работу. А затем мы решим, что мы будем делать дальше», – сказал он, отвечая на вопрос о сроках возвращения американских войск из Сирии и возможности продолжения войны в регионе.

Трамп пообещал принять решение о военном присутствии Соединенных Штатов в Сирии «достаточно быстро».

Глава Белого дома назвал «чрезвычайно печальным» инцидент с российским самолетом Ил-20, который был сбит в небе над Средиземным морем.

«На основе изучения фактов можно сделать вывод, что Сирия сбила российский самолет», – сказал Трамп, подчеркнув, что «это не очень хорошая ситуация». Он также отметил, что вывод о том, что за уничтожение Ил-20 ответственны сирийские ПВО, сделан на основе первичных данных.

Накануне вечером российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 с 15 военными на борту был сбит сирийскими ПВО. Минобороны обвинило Израиль в том, что его истребители преднамеренно создали опасную ситуацию, которая и стала причиной трагедии. Министр обороны Сергей Шойгу уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана о возможном ответе.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию со сбитым российским военным самолетом.