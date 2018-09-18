Совбез рассказал о «спящих ячейках» опытных боевиков

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что международные террористические организацию пытаются создать в стране «спящие» ячейки с привлечением опытных боевиков.

«Учитывая сохраняющиеся террористические угрозы, обусловленные деструктивными устремлениями международных террористических организаций, формированием «спящих» законспирированных ячеек, в том числе с привлечением лиц, имеющих опыт боевых действий, вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий остаются под пристальным вниманием спецслужб, правоохранительных органов и антитеррористических комиссий», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил также о высокой оценке, данной президентом Владимиром Путиным работе по антитеррористической защите построенных к ЧМ-2018 объектов. По словам Патрушева, этот опыт нужно использовать в дальнейшем, постоянно анализируя эффективность принимаемых мер.

«Это важно в связи с тем, что имеются факты, свидетельствующие о пока еще недостаточно ответственном подходе отдельных руководителей организаций и учреждений к выполнению установленных требований по безопасности», – пояснил Патрушев.

Он отметил, что в Северо-Западном федеральном округе выявлено около 14 тыс. нарушений в сфере антитеррористической защиты объектов, территорий и мест массового пребывания людей. К ответственности за это привлечены более 2,5 тыс. должностных лиц. Без необходимой оценки уязвимости в округе остались 40% объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а еще 20% не имеют планов обеспечения транспортной безопасности.

По словам Патрушева, нарушения требований антитеррористической защищенности зафиксированы в том числе на объектах «Газпром энергохолдинга», «Янтарьэнерго», «Ленэнерго», «Интер РАО» и «ФСК ЕЭС».

«Кроме того, отмечаются случаи проведения спортивных соревнований на объектах, не соответствующих требованиям по их техническому оснащению для обеспечения безопасности», – добавил Патрушев.

Секретарь СБ России потребовал от глав субъектов Федерации проанализировать ситуацию, обратив внимание на объекты жизнеобеспечения, больницы, школы, детсады и гостиницы.

Отметим, что в декабре ФСБ заявила о практически полной ликвидации подполья на Северном Кавказе.