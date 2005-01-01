Производитель рассказал о состоянии сбитого в Сирии Ил-20 перед трагедией

Российский самолет Ил-20, сбитый в Сирии, проходил капремонт в 2011 году и был полностью исправен, сообщили в компании-производителе «Ильюшин».

«ПАО «Ил» информирует, что самолет Минобороны России Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года», – цитирует сообщение «Ил» РИА «Новости».

Самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20 создан на базе Ил-18. Он отличается меньшим полетным весом, мощным двигателем и увеличенной до 5,4 тыс. км дальностью полета.

Ведущий эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснял, почему система «свой-чужой» российского самолета-разведчика Ил-20 могла не сработать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что инцидент не повлияет на договоренность главы России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по демилитаризации САР.

Ранее во вторник посол Израиля в Москве вызван в МИД в связи со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20 с 15 военнослужащими на борту.

Министр обороны Сергей Шойгу возложил вину за крушение самолета Ил-20 и гибель экипажа на израильскую сторону. В Минобороны сообщали, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии.