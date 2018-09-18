Песков оценил влияние инцидента с Ил-20 на договор Путина и Эрдогана по Идлибу

Ситуация с крушением Ил-20 у берегов Сирии не повлияет на договоренность президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по демилитаризации САР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «этот инцидент никак не повлияет» на «важную, прорывную» и «судьбоносную» с точки зрения будущего Сирии договоренность Путина и Эрдогана, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства рассказал также, что работа по меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе будет вестись, в том числе, и с сирийскими коллегами.

Иранская сторона выразила свое отношение к соглашению по САР в официальном заявлении МИД.

Тем временем источник в МИД Сирии сообщил, что власти страны приветствуют заключенное Россией и Турцией соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, передает агентство SANA.

Напомним, во вторник Министерство обороны России заявило, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии (Сирия), из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.

До этого, в понедельник, Путин и Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в САР. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе лидеры двух стран.