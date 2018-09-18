Иран отреагировал на соглашение России и Турции по Идлибу

Иран приветствует соглашение между Турцией и Россией по сирийской провинции Идлиб, которое было подписано в Сочи, заявил официальный представитель МИД страны Бахрам Гасеми.

Из сообщения, размещенного на сайте МИД Ирана, следует, что соглашение по Идлибу «стало важным шагом» на пути решения вопроса оставшихся в провинции террористических групп, передает ТАСС.

По мнению Тегерана, соглашение «может оказать должное содействие в урегулировании сирийского вопроса, помочь процессу установления мира в Сирии», передает РИА «Новости».

Гасеми отметил, что одной из основ внешней политики Ирана является прекращение кровопролития в регионе и освобождение его от террористов.

Ранее сирийская оппозиция поблагодарила президента России Владимира Путина за мудрое решение по Идлибу.

Напомним, Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки и договорились о создании демилитаризованной зоны рядом с линией соприкосновения сирийских войск и оппозиции.

После министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что новой военной операции в Идлибе не будет. В Совфеде пригрозили боевикам в этом регионе уничтожением в случае нарушения буферной зоны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе Путин и Эрдоган.