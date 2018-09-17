В Совфеде назвали условие уничтожения боевиков в Идлибе

Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

«Если террористы начнут нарушать буферную зону, у наших стран – у России и Турции – есть все основания начать их уничтожение», – сказал Джабаров, передает РИА «Новости».

По его словам, российское руководство нашло «разумный выход из сложной ситуации. «Создание буферной зоны позволит избегать прямого контакта террористов и сирийской армии», – считает Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что теперь нужно будет посмотреть на поведение оппозиции, запертой в анклаве. Решение президентов России и Турции, по его словам, «выбило почву из-под ног у провокаторов, пытающихся организовать «химатаку» властей Сирии в этом регионе».

«Решение о создании буферной зоны, установление контроля в регионе позволит избежать очередной трагедии в Сирии, несмотря на подготовку провокаторов к очередной «химатаке». Ситуация была очень напряженной, уже была информация об отснятых кадрах, о якобы атаке, говорилось о подвозе оружия в этот регион», – рассказал Джабаров.

Он отметил, что Путин умеет «находить точки соприкосновения со своими партнерами в самых непростых ситуациях».

Ранее в понедельник Путин заявил, что вышел на «серьезное и согласованное» решение с Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Лидеры двух стран договорились о создании демилитаризованной зоны размером 15-20 километров, которую будут контролировать российская военная полиция и ВС Турции.