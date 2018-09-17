Сирийская оппозиция поблагодарила Путина за мудрое решение по Идлибу

Глава организационного бюро умеренного оппозиционного движения «Завтра Сирии» Али аль-Асы выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за «важное и мудрое соглашение» о создании буферной зоны в Идлибе, которое предотвратило начало в регионе крупномасштабной войны и гуманитарного кризиса.

Представитель умеренной сирийской оппозиции выразил уверенность, что соглашение, достигнутое президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, «не дало случиться кровопролитию и массовому исходу беженцев», передает РИА «Новости».

«Я хотел бы сказать Путину спасибо за это важное и мудрое соглашение. Оно не дало случиться гуманитарной катастрофе в Идлибе, предотвратило войну, которая могла выйти за пределы Сирии, и закрыло пути для совершения американцами своих провокаций», – сказал аль-Асы.

Официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди в свою очередь заявил, что решение Москвы и Анкары о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в провинции Идлиб «выгодно и для Турции, и для России», при этом оно позволит защитить более 3 млн гражданских лиц в Сирии.

Ранее в понедельник президент России заявил, что согласовал с турецким коллегой ряд решений по Идлибу. Лидеры двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки и договорились о создании демилитаризованной зоны рядом с линией соприкосновения сирийских войск и оппозиции.

После этого министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет. Между тем в Совфеде пригрозили боевикам в Идлибе уничтожением в случае нарушения буферной зоны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе Путин и Эрдоган.