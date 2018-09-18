Доллар снизился на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился до отметки в 67,91 рубля.

Курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек, передает ТАСС.

Евро снизился на 8 копеек до 79,42 рубля.

Ранее Банк России установил официальный курс доллара и евро на вторник.