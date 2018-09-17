ЦБ установил официальный курс доллара и евро на вторник

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, 18 сентября, снизился на 59,26 копейки – до 79,3595 рубля.

Доллар уменьшился на 8,68 копейки – до 68,1958 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 31,4 копейки, составив 73,2195 рубля.