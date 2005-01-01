Командир «Адмирала Эссена» восхитился ракетами «Калибр»

Командир сторожевого корабля «Адмирал Эссен» Черноморского флота России капитан второго ранга Антон Куприн заявил, что Военно-морской флот сейчас находится в великолепном состоянии.

«Это второй корабль этого проекта. Строятся и другие. Наш флот постоянно обновляется», – сказал Куприн, РИА «Новости».

По его словам, Россия сейчас ни от кого не зависит в области кораблестроения. «Мы сами можем строить корабли и не просить кого-либо. Постоянно совершенствуется наше вооружение, все время поступают новые образцы», – заметил Куприн.

Он добавил, что в последние годы российский флот сильно изменился.

«Флот находится в великолепном состоянии. Он выполняет все поставленные задачи», – заявил капитан первого ранга.

Куприн также отметил, что ракеты «Калибр» являются «самим совершенством».

«Более совершенной ракеты, чем «Калибр», я не видел. Наверное, есть предел совершенству. Вот сейчас эти ракеты – совершенство», – сказал он.

«Адмирал Эссен» - второй сторожевой корабль проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14. Пусковые установки способны использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

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