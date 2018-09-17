Коммунист Ищенко получил на выборах в Приморье 100% голосов на семи участках

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко получил 100% голосов на семи участковых избирательных комиссиях (УИК) во Владивостоке, следует из данных о результатах голосования.

Речь идет об УИК №№ 5830, 5831, 5832, 5861, 5864, 5934, 5940, 5955, следует из данных ГАС Выборы.

Данные представлены только по Территориальной избирательной комиссии «Фрунзенская» в городе Владивосток.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия будет тщательно разбираться во всех жалобах, которые поступят, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.

Также она опровергла заявления о фальсификациях на избирательных участках на кораблях в Находке. Она пояснила, что на нескольких участках в этом городе 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов вполне объяснимо, так как это «судоходное голосование», в которых коллективы насчитывают 11, 13, 14 человек – не более 29 человек.

В единый день голосования 9 сентября в Приморье не удалось выявить победителя на выборах губернатора. Во втором туре после обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко («Единая Россия») было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко – 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Ищенко после этого объявил голодовку, заявив о якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов. В центре Владивостока прошел немногочисленный митинг в его поддержку. Штаб Тарасенко в свою очередь обвинил соперников в том, что в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.