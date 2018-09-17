Российское посольство объяснило отказ оправдываться по «делу Скрипалей»

Посольство России в Лондоне образно охарактеризовало заявления британской прессы о том, что к отравлению Скрипалей якобы причастен кто-то из диппредставительства.

«Бурную фантазию британской прессы комментировать не считаем целесообразным», – приводит ТАСС слова представителя посольства России в Лондоне.

Ранее Sunday Mirror со ссылкой на некий «правительственный источник» написала, что к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы может быть причастен «куратор» из посольства.

С ним и еще кем-то, кого британские журналисты называют «доктор Новичок», они якобы встретились после заселения в лондонский отель.

Отметим, что это не единственные всплески «бурной фантазии» у британских СМИ. Ранее в воскресенье британская Daily Mail сообщила, что «подозреваемые» по делу, Руслан Боширов и Александр Петров, в ночь перед атакой в Солсбери в отеле накурились марихуаны и развлекались с проституткой.

В понедельник пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Лондон обвинил в якобы отравлении Скрипалей, являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация, поступающая из разных источников.