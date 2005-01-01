Стало известно о состоянии Верзилова в клинике Германии

Бывший участник арт-группы «Война» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, поступивший на лечение в берлинскую клинику, чувствует себя лучше, сообщила активистка Pussy Riot и сожительница Верзилова Вероника Никульшина.

«Ему лучше. Все нормально», – приводит ее слова Deutsche Welle.

Никульшина в настоящее время находится в палате Верзилова в больнице в Германии. Она отметила, что в клинике, где проходит лечение Верзилов, «отличные врачи».

Накануне Верзилова доставили на лечение в Германию.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем из Верзилова пытаются создать нового Сергея Скрипаля.