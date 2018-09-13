Выяснилась причина госпитализации продюсера Pussy Riot

Продюсер панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По данным источников, причиной госпитализации стало не отравление, а серьезные проблемы мужчины со здоровьем.

«Поступил в токсикореанимацию, состояние тяжелое», – сказали в медучреждении, передает РИА «Новости».

Telegram-канал 112 сообщает, что причиной тяжелого состояния Петра Верзилова, скорее всего, стала вертебро-базилярная недостаточность – предынсультное состояние по ишемическому типу. Также сообщается, что завершено исследование анализов Верзилова, в его крови не нашли ничего подозрительного – ни метанола, ни следов наркотических веществ. В его моче были обнаружены пропофол, галантамин, диклофенак и митоклопрамид, введенные ему в клинике.

В четверг сообщалось, что Верзилов находится в московской больнице имени Бахрушиных.

Ранее американские СМИ сообщили об отравлении активиста Pussy Riot Петра Верзилова, несмотря на то, что близкие к Верзилову источники не давали такой информации. Участница группы Вероника Никульшина рассказала, что вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, после чего «скорая» отвезла его в токсикологическую реанимацию.

Напомним, Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Активисты получили по 15 суток ареста.