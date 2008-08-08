The New York Times написала об отравлении члена Pussy Riot Петра Верзилова

Американское издание The New York Times сообщило об отравлении активиста Pussy Riot Петра Верзилова, несмотря на то, что близкие к Верзилову источники не давали такой информации.

Издание написало об отравлении Верзилова в четверг утром. При этом в своем сообщении газета ссылается на «местные СМИ», коим называет зарегистрированную в Латвии «Медузу».

Примечательно, что в самой статье «Медузы» об отравлении не сообщается. Издание со ссылкой на первоисточник – девушку Верзилова Веронику Никульшину – сообщает лишь о том, что активист «начал терять зрение, речь и способность передвигаться». Кроме того отмечается, что Верзилова поместили в токсикореанимационное отделение.

Мнение об отравлении в свою очередь высказали участники самой группы Pussy Riot. «Наш друг, брат, товарищ Петр Верзилов находится в реанимации. Его жизнь в опасности. Мы думаем, что он был отравлен», – написали они в Twitter.

В токсикореанимационном отделении больницы им. Бахрушиных отказались говорить по телефону корреспонденту «Ведомостей», есть ли среди пациентов Верзилов и в каком он состоянии.

О Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 года в Храме Христа Спасителя. Через долгое время его имя вновь появилось в СМИ после того, как Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.